David S. Atkinson – Histamine

Kaitlynn McShea – The Mermaid – The Jungle

Brett Pribble – Nice Shot

R.E. Hengsterman – Penny Candy

Lynn Mundell – The Story of Three Metals

Geordie Flantz – Serengeti

Kevin Ruhland – The Piñata Maker

Dan Crawley – Protective Services

Mike Lee – Just Before Breathing

Sophie van Llewyn – The Low People in Our Family